人気YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」でカウンセラー・作家のRyota氏が、動画『【第一印象で損する】初対面で絶対やめて欲しいこと7選／人間関係が続かない言動がこれ』を配信。動画内では、初対面で印象を損なわないために避けるべき7つの言動について、自身の体験も踏まえながら語った。 Ryota氏は冒頭、「初対面の印象っていうのは、その後長く残りますから、初対面でいかにこのマイナス面を避けるかがポイン