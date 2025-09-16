◆大相撲秋場所３日目（１６日・両国国技館）休場明けの横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭２枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）を上手投げ、勝ちっ放しとした。右に変わった豊昇龍は、右上手を取り、そのまま投げ、過去２勝の相手に勝利した。前日は、通算３勝１０敗と苦手の小結・高安（田子ノ浦）を寄り切り「悪くないと思う。一日一番全力を出したい」と手応えをつかんでいる様子だった。横綱昇進４場所目だが、２度の途中休場に追い込