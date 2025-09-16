フリーの谷尻萌アナウンサーが、地元・京都の寺社を巡る様子を公開した。谷尻アナは１６日までに自身のインスタグラムを更新。「こんばんはどんな日曜日をお過ごしでした？」と書き出すと、「大覚寺と赤山禅院と修学院離宮と鷺森神社に行ってきたよ写真載せておきます」とつづり、青系統のワンピース姿で寺社を巡る様子を公開した。また「大覚寺宸殿の蔀（しとみ）の留金（とめがね）部分には蝉（せみ）の装飾があったよ