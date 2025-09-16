◆大相撲秋場所３日目（１６日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、西前頭２枚目・阿炎（錣山）を押し倒し、３連勝とした。直近は３連勝中だが通算５勝３敗と接近している相手に、強烈な突き押しで、阿炎がたまらず、土俵下に転げ落ちた。前日は、先場所金星を配給した東前頭筆頭・玉鷲（片男波）の、右のど輪に後退したが、右でまわしをつかみ、左に動きながら、突き落とした。余裕を持っての勝利だったが「前に出る相