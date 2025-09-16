１３日、武夷山国家公園「１号風景道」の星村鎮黄村村区間で咲き誇るジニア。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山9月16日】中国福建省の武夷山国家公園の「1号風景道」星村鎮黄村村の沿道でこのほど、ジニア（百日草）が満開となり、色とりどりの花々が美しい景観をつくり出している。１３日、武夷山国家公園「１号風景道」の星村鎮黄村村区間で咲き誇るジニア。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）１３日、武夷山国家公園