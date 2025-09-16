大相撲9月場所3日目、初日から2連敗の御嶽海は正代との一番です。元大関同士、立ち合いで相手を受け止めた御嶽海、一時は押し込まれますが体勢を入れ替え一気に前へ。場所直前に亡くなった母マルガリータさんに捧げる一勝目をあげました。17日は美ノ海との一番です。