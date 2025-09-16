◇大相撲秋場所3日目（2025年9月16日東京・両国国技館）大相撲秋場所は16日、東京・両国国技館で3日目の取組が行われた。結びの一番では横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が優勝経験のある西前頭筆頭・阿炎（31＝錣山部屋）を力強く押し倒し、3連勝を決めた。阿炎が宙に舞うように土俵を割った豪快な押しに、場内からは大きなどよめきが起こった。同じく横綱・豊昇龍は東前頭2枚目・伯桜鵬を上手投げで下し、盤石の3連勝を