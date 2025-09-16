「James Beard Award」受賞のシェフ、ロビン・マイイが手掛ける新ベーカリー個性的なグルメスポットが集まり、常に進化しているホノルルのダウンタウン。今年新たにオープンしたベーカリー「ミル・フェテ」も、その進化の一端を担うショップとして注目を集めています。ハワイを代表する女性シェフの一人として知られる、ロビン・マイイさんなにせ、食のグラミー賞ともよばれる「ジェームス・ビアード・アワード」を受賞した注目の