連休明け16日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝146円台後半で取引された。午後5時現在は前週末比57銭円高ドル安の1ドル＝146円88〜90銭。ユーロは13銭円安ユーロ高の1ユーロ＝173円24〜28銭。米議会上院が、米連邦準備制度理事会（FRB）理事を8月に辞任したクーグラー氏の後任に、トランプ大統領に近いミラン氏を充てる人事を承認。トランプ氏が求める大幅利下げに踏み切りやすくなるとの見方が広まり、円買いドル売り