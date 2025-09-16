富山県の小中学校で、給食を食べた100人以上が食中毒の症状を訴えました。富山県によりますと、9月11日、南砺市内の小中学校と義務教育学校で調理された給食を食べた105人が、唇の腫れや発疹などのアレルギー症状を訴えました。いずれも軽症とみられ、今のところ入院患者はいません。その後の調査で、原因は給食に使用された魚の「フクラギ」で、高濃度のヒスタミンが検出されました。ヒスタミンは、マグロなどの赤身魚に含まれる