日本では2025年夏、各地で深刻な水不足に見舞われました。本来であれば、湖面に浮かんで見える山梨・河口湖の観光名所「六角堂」付近には、水位の低下により“幻の道”が出現。歩いて渡れるようになりました。河口湖では9月5日の台風15号により大雨が降りましたが、水位はほとんど変わらず、六角堂へも陸続きのままだということです。水不足は、お隣の韓国でも深刻化。北東部にある江陵（カンヌン）市では、干ばつが続き貯水池がカ