ÀÐÀî¸©¤ÎÃÏ²ÁÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤¬16Æü¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ã²ì¤Ç¤Ï¿·´´Àþ¤Î±ä¿­¸ú²Ì¤¬Ç½ÅÐ¤Ç¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¡¢ÅÚÃÏ¤Î²Á³Ê·¹¸þ¤ÏÆó¶Ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸©¤ÎÃÏ²ÁÄ´ºº¤Ï¡¢¸©Æâ19¤Î»Ô¤ÈÄ®¤Î291ÃÏÅÀ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢2025Ç¯7·î1Æü»þÅÀ¤ÎÅÚÃÏ²Á³Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤«¤é¤ÎÊ¿¶ÑÊÑÆ°Î¨¤Ï¡¢¸©Á´ÂÎ¤Ç¥×¥é¥¹1.0¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢½»ÂðÃÏ¤Ï¥×¥é¥¹0.6¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾å¾º¤Ø¤ÈÅ¾¤¸¡¢¾¦¶ÈÃÏ¤Ç¤Ï¥×