ヤマエグループホールディングス株式会社は１６日、女子プロゴルフでツアー通算１２勝の小祝さくらとスポンサー契約を締結したと発表した。小祝は左手首の負傷による手術のため、今季の残り試合を欠場することを８日に発表。今回の心強いサポートを受け「ヤマエグループ契約選手の仲間入りができ、心より嬉しく思っています。今シーズンの出場は叶いませんが、手首の治療にしっかりと専念し、来シーズン開幕戦出場を目指してま