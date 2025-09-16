◆大相撲秋場所３日目（１６日・両国国技館）新小結・安青錦（安治川）が大関・琴桜（佐渡ケ嶽）を押し出し、２勝目、白星を先行させた。突き押しから、相手が引くところを、そのまま押し切り、先場所に続き、大関撃破となった。「自分の相撲が取れた。組んだら、何もできないので、下から起こそうと思った」と会心の一番を振り返った。初日、横綱・大の里（二所ノ関）に敗れたが、前日は東前頭３枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）と