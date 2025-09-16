プロ野球のファームは16日、イースタン・リーグでナイターを含めて4試合が行われた。巨人は西武戦（カーミニークフィールド）に延長10回、6―3で勝利。2年ぶり29度目となるイースタン・リーグ優勝を決めた。先発・グリフィンは5回4安打1失点で、5番手・馬場が1回無安打1奪三振無失点で1勝目（1敗13セーブ）。ドラフト3位・荒巻（上武大）が7回の3号2ランなど2安打、育成選手の中田が2安打。西武先発・菅井は5回1/3を5安打1失点