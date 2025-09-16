キーコーヒー株式会社は、プレミアムコーヒーの販売に特化した新ブランドの直営ショップ『PREMIUM COFFEE BEANS DI CLASSE 西武池袋本店』を2025年9月17日にオープンする。それに伴い、9月16日にメディア向け内覧会が開催された。コーヒーの試飲や、広報チームによる新店舗のコンセプトの説明がなされた。PREMIUM COFFEE BEANS DI CLASSE 西武池袋本店『PREMIUM COFFEE BEANS DI CLASSE 西武池袋本店』は、キーコーヒーがこれまで