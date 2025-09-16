オーストラリア・シドニーでスマートフォンを手にする若者＝2024年11月（AP＝共同）【シドニー共同】世界初の子どもソーシャルメディア禁止法を12月に施行するオーストラリア政府は16日、事業者向けの年齢確認のガイドラインを公表した。一律の年齢確認技術を政府として決めることは見送った。通信パターン分析や顔認証などで16歳未満であることを推定する既存の技術を各社の裁量で活用することを求めた。ガイドラインは事業者