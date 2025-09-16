ドトールコーヒーショップは、2025年9月25日から秋の新メニューを発売する。ラインアップは、「焼き芋豆乳オレ」「和梨と葡萄のグリーンティー」「沖縄県産紅芋のシューモンブラン」の3品。さらに、新登場の「カマンベールinミラノサンドB エビ･アボカド･サーモン」「チーズソースフライドオニオンドック」「ホットサンド 大豆のミート 〜チーズ&トマト〜」、再登場の「カルツォーネ ナスとチーズのボロネーゼ」も同日から発売