全国「事故多発交差点」ワーストランキング発表日本損害保険協会は2025年9月16日、2024年データの最新の全国事故多発交差点を発表しました。どこの交差点で、どのような事故が発生しているのでしょうか。（画像はイメージ／PIXTA）【画像】「えっ…」 これが日本イチ「人身事故」が多い「魔の交差点」です（23枚）日本損害保険協会によると、全国における人身事故の半数以上が交差点・交差点付近で発生しているといいます。