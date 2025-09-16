メ～テレ（名古屋テレビ） スマホは「1日2時間以内」を目安とする愛知県豊明市の、いわゆる「スマホ条例案」。16日、本格的な審議が行われました。賛否の議論が巻き起こった注目の条例案、議論の行方は？ 大きな注目を集めた、豊明市の条例案。 対象はすべての市民で、生活で必要な時以外のスマホなどの使用を1日当たり2時間以内を目安とするものです。 18歳未満の場合、小学生以下は午後9時、中学生以上は午後10時