9月9日に行われた映画『宝島』東京プレミアのレッドカーペットで、主演の妻夫木さんが「#顔大きくてごめんなさい」と仲間の名前をインスタグラムに投稿。その団結した親し気な様子が注目された。その「親し気」は沖縄はじめ全国を回っていることから生じているというより、「想いを一緒に物を作った」ことで確固たるものになっている気がする。戦後80年たった2025年の今も、世界で戦争が続いている。だからこそ人が人を殺し合う愚