◆明治安田J2リーグ第29節甲府2―3鳥栖（13日、JITリサイクルインクスタジアム）J2サガン鳥栖は、後半追加タイムにU−18（18歳以下）所属でU−22日本代表にも選出されたFW新川志音が決勝ヘッドを決め、逆転勝ちを飾った。勝ち点は46となり、J1プレーオフ圏まであと2。劇的な展開にSNSでは、「トスタイム！！大大大逆転勝利！ここから逆襲しよう！！」などサポーター内で使われる「トスタイム」という言葉を使った喜びの声