£¹·î¤âÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î£±£¶Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µþÅÔ»Ô¤Ç¤Ï£¶£±ÆüÌÜ¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¯¶áµ¦ÃÏÊý¡£Ç¯´Ö¤ÎÌÔ½ëÆüÆü¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ëµþÅÔ»Ô¤Ï¡¢£¹·î£±£¶ÆüÁ´¹ñ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤£³£¶¡¥£·¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢£¶£±ÆüÌÜ¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½ë¤µ¤Ë´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡Ä¡Ê·§ËÜ¸©¤«¤é¡Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´À¤À¤¯¤ÇÊâ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦¤Ê¤ó¤Ç³°¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»°½Å¸©¤«¤é¡Ë¡Ö½ë¤¤