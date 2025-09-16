16Æü¸á¸å3»þ45Ê¬¤´¤í¡¢NTTÀ¾ÆüËÜ¤ÎÄÌ¿®ÀßÈ÷¤¬¸Î¾ã¤·¡¢µþÅÔÉÜ¤ÈÂçºåÉÜÁ´°è¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Î°ìÉô¤Ç¡¢¤Ò¤«¤êÅÅÏÃ¤È¸ÇÄêÅÅÏÃ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÄÌ¿®¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£119ÈÖ¤Ê¤É¤Î¶ÛµÞÄÌÊó¤Ø¤ÎÈ¯¿®¤â¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìó227Ëü·ÀÌóÊ¬¤Î²óÀþ¤Ë±Æ¶Á¤·¡¢Æ±Æü¸á¸å4»þ35Ê¬¤´¤í¤Þ¤Ç¤ËÉüµì¤·¤¿¡£µþÅÔ»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢119ÈÖ¤È»Ô¾ÃËÉ¶É¤ÎÂåÉ½ÅÅÏÃ¤¬°ì»þÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçºåÉÜ·Ù¤Ë¤â¸ÇÄêÅÅÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£ÉÜ·Ù¤Ï¡Ö110ÈÖ¤Î¥È