【MLB】ドジャース 5-6 フィリーズ（9月15日・日本時間16日／ロサンゼルス）【映像】MVP男、“とんでもないボール球”をホームランの瞬間ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場したフィリーズ戦で8回、ドジャース本拠地を騒然とさせる“MVP男”の衝撃ホームランが飛び出した。4ー4の同点で迎えた場面、フィリーズのハーパーが高めのボール球をスタンドに運び、勝ち越し