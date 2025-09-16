９月１６日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、朝日新聞オンラインの「「こども食堂」の名はもう使わない名付け親が感じてきた疑問と怒り」というインタビュー記事を紹介した。 番組で紹介した朝日新聞オンラインの記事によると、官民が後押しし、全国で1万カ所を超えるほど広がった子ども食堂。その「名付け親」であり、13年間、東京都大田区で子ども食堂を運営してきた近藤博子さんが、この春、