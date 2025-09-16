乃木坂４６の久保史緒里が１６日、自身の公式ブログを更新し、グループを卒業することを発表した。１１月２６、２７日に横浜アリーナで卒業コンサートを開催することを明かした。「風のような、９年間でした」のタイトルと共に、久保は「思えば、乃木坂４６と出逢（あ）ったのは１３年も前のこと。今わたしは２４歳だから、もう人生の半分以上、乃木坂４６のことを考えているんだね。一旦（いったん）、そんな時間ともお別れな