9月16日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、トランプ政権の日本への自動車関税引き下げについて意見を交わした。 経済的にはちょっと灰色がかっている状況 トランプ米政権は日本への自動車関税の引き下げを、米東部時間16日午前0時1分（日本時間16日午後1時1分）に実施すると発表した。