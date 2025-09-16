２４時間以内に【次の台風】発生へ フィリピンの東の海上で、今後２４時間以内に台風が発生する見込みです。シミュレーションで見ると、次に発生する台風よりも「その次」の方が、注意しなくてはいけないようです。 １７日（水）～２６日（金）の、を画像で掲載しています。 予想される位置と勢力は、 17日（水）3時 フィリピンの東（熱帯低気圧） 中心: 北緯17度00分,東経123度00分 進行方向: 北北西 進行速