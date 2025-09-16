１５日、記者会見に臨むマドゥロ大統領。（カラカス＝新華社配信）【新華社カラカス9月16日】ベネズエラのマドゥロ大統領は15日の記者会見で、同国と米国は現在、緊張状態にあるとした上で、米国が一方的にベネズエラに対し「全面的な侵略」を行っていると述べ、両国政府間の意思疎通がほぼ途絶えていると指摘した。米国は最近、「ラテンアメリカの麻薬密輸組織を取り締まる」との名目で、ベネズエラ沖合のカリブ海に複数の軍