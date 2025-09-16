１３日、トトロの着ぐるみと記念撮影する来場者。（広州＝新華社配信）【新華社広州9月16日】中国広東省広州市で12〜14日に開催された広東国際観光産業博覧会で、「スタジオジブリ物語・宮崎駿映画の不思議な世界を巡る旅」プロジェクトが発表され、来場者の大きな関心を集めた。プロジェクトは、主に立体造形物や双方向性のあるマルチメディアを活用した革新的な手法で宮崎駿作品の名場面を再現し、来場者に没入型体験を提供