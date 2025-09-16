国内最高峰の女子テニス大会『東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント 2025』（10月18日(土)〜10月26日(日)有明テニスの森公園）に、2024年の本大会覇者であり昨年のパリ五輪金メダリストでもあるジェン・チンウェン選手（中国）が出場を表明した。また、日本勢からはグランドスラムで勝利するなど活躍を見せている内島萌夏選手も出場を表明しており、世界最高峰のプレーが目前で繰り広げられる。【写真】注目の日