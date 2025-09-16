気象庁＝東京都港区低気圧や前線の影響で、17日は北―西日本で大気の状態が非常に不安定になるとして、気象庁は16日、落雷や竜巻などの激しい突風やひょう、急な強い雨に注意するよう呼びかけた。発達した積乱雲が近づく兆しがあれば、建物内に移動するなど安全確保が必要だ。気象庁によると、低気圧がサハリン付近からオホーツク海に進み、低気圧から延びる前線が日本海から北日本を南下。上空の寒気や、低気圧や前線に向かっ