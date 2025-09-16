自衛隊がインド太平洋諸国などの軍に対し、人道支援・災害救援分野の知識や技術を伝えている。数多くの災害に対応してきた自衛隊の実績は各国の注目を集めており、ノウハウを「伝授」することで他国との信頼関係を深める狙いがある。（溝田拓士）熊本で訓練２０１６年の熊本地震で震度６弱を観測した熊本市南区。その河川敷で４日、フィリピン陸軍と陸自が災害救助の訓練に臨んだ。倒壊家屋を模した建物に向かい、陸自隊員が