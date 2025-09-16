アメリカ・シアトル地域でスポーツ選手らの自宅に不法侵入を繰り返していたという男が、イチローさんの家にも侵入し、妻の弓子さんにスプレーを吹きかけたとアメリカのメディアが報じています。【映像】容疑者の男AP通信などによりますと今年2月、アメリカ野球殿堂入りを果たしたイチローさんの家に男が侵入しました。男は妻の弓子さんがいた寝室のドアを開けて入ろうとしましたが、弓子さんが押し返し阻止しました。この際、