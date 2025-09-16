ÍèÇ¯3·î¤Ë½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤«¤¬¤ï¥Þ¥é¥½¥ó2026¡×¤Î¹áÀî¸©Ì±Í¥ÀèÏÈ¤Î¥é¥ó¥ÊーÊç½¸¤¬¤­¤ç¤¦¡Ê16Æü¡ËÀµ¸á¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó1»þ´ÖÈ¾¤ÇÄê°÷¤Î2000¿Í¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÄê°÷¤Ï1Ëü¿Í¤Ç¡¢°ìÈÌÏÈ¤ä¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÏÈ¡¢¤Þ¤¿Ìó3¥­¥í¤È1¥­¥í¤Î¥Õ¥¡¥ó¥é¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï¡¢10·î6ÆüÀµ¸á¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÈ¿¶Á¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£