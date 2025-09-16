Jリーグは16日、8月度月間ベストゴールを発表した。J2からは水戸ホーリーホックMF齋藤俊輔が第27節に決めた得点が選出された。齋藤は8月23日のサガン鳥栖戦で前半36分、自陣で相手との球際を制して前進。相手からのプレッシャーを受けない絶妙なコース取りでペナルティエリア手前まで持ち運ぶと、右足で放ったシュートはゴール右隅に突き刺す鮮やかなゴールを奪ってみせた。この得点に選考委員会は「GKやDFの視点から見ても