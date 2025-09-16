Jリーグは16日、8月度月間ベストゴールを発表した。J1からはFC町田ゼルビアDF中山雄太が第25節に決めた得点が選出された。中山は8月10日のヴィッセル神戸戦で前半6分、ロングスローのこぼれ球をペナルティエリア外中央で胸トラップ。1バウンドさせてから左足を振り抜くとドライブ気味の強烈なシュートがゴールネットに突き刺さった。この得点に選考委員会は「あんなにイメージ通りのシュートはなかなかできない」(足立修委員