2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥È¡¦¥É¥é¥ÞDEEP¡Ö¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË 24:24¡Á24:54ÊüÁ÷/TVer¡¦Hulu¤Ë¤ÆËèÏÃÊüÁ÷¸åÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¡£¥â¥é¥Ï¥é¡¦ÉÔÇ¥¡¦ºÊ¤«¤é¤ÎDV¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ÂåÅª¤Ê²ÈÄíÌäÂê¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿°¦Áþ·à¡£¼ç±é¤ÇÌðÖºè½º»Ìò¤Î°æ·å¹°·Ã¤ËÂ³¤­¡¢Ë­ÅÄÍµÂç¡¢Íî¹ç¥â¥È¥­¡¢Æà·î¥»¥Ê¡¢¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»³ºê¹ÉºÚ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡ª°æ·å±é¤¸¤ëè½º»¤Ï¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¶ÐÌ³¡£Âç¼êÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ3