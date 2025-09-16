ソニーは、「即撮りボタン」を搭載したスタンダードモデルのスマートフォン「Xperia 10 VII」を9月中旬に発売する。カラーはホワイト、ターコイズ、チャコールブラックの3色展開。●押すだけですぐ撮影「即撮りボタン」搭載 カメラ・バッテリー性能向上など各機能も強化新製品は、カメラアプリの起動と撮影を同一ボタンで操作可能な「即撮りボタン」、連続して2日間使える大容量で、使用開始から4年が経過しても劣化しにくいバ