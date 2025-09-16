2026年4月10日〜12日、17日〜19日（いずれも現地時間）にアメリカ・カリフォルニア州インディオのエンパイア・ポロ・クラブで開催される世界的音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』に、藤井 風、Creepy Nuts、BIGBANGら日本、韓国アーティストが出演することがわかった。【画像】『Coachella 2026』出演決定を報告するCreepy Nutsヘッドライナーは、サブリナ・カーペンター、ジャスティン・ビ