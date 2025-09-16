¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥¢¥×¥ê¤Î¡ÖPayPay¡×¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£PayPay¤ÏÆüËÜ¤Ç¡ÖËÜ¿Í³ÎÇ§¡×¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤Ë¡Ö³¤³°»ÙÊ§¤¤¥â¡¼¥É¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³¤³°»ÙÊ§¤¤¥â¡¼¥É¡×¤Ï¡¢Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ïº£·î²¼½Ü°Ê¹ß¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÂÐ±þ¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤Ç¡ÖAlipay¡Ü¡×¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë200ËüÅ¹°Ê¾å¤ÇPayPay¤ò»È¤Ã¤¿¥­¥ã¥Ã¥·¥å