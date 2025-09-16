Nikoんの特番『out of this world』が10月の毎週火曜日、全4回にわたりFM FUKUOKAでオンエアされることが決定した。すべての回で、アコースティックセットでの弾き語りライブが披露される予定で、収録は9月18日に福岡で行われる。また同日、同局の「MORNING JAM」「Ultra Radio Connection〜DIG!!!!!!!!FUKUOKA」「Hyper Night Program GOW!!」にも生ゲスト出演することも決定している。現在、特番のスペシャルサイトでは、Nikoん