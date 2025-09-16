【モデルプレス＝2025/09/16】乃木坂46の久保史緒里（24）が9月16日、自身のオフィシャルブログと乃木坂46の公式サイトを通じて、グループ卒業を発表した。【写真】乃木坂46久保史緒里「寝起きでほぼすっぴん」色っぽさ漂う浴衣姿◆久保史緒里、乃木坂46卒業発表久保は自身のブログにて「ツアーのブログを書き終え、ほっとする間もなく、もうひとつ、ブログを書いています」と9月7日に乃木坂46の全国ツアー「真夏の全国ツアー2025