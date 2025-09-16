ドナルド・トランプ大統領と3番目の妻で元モデルのメラニア夫人の1人息子バロン・トランプ。昨年秋にニューヨーク大学のスターン経営学部に進学し、「女性たちに大人気」などと注目を集めてきたが、2年生からは、両親の暮らすワシントンD.C.キャンパスで学んでいるようだ。【写真】まだトランプ次期大統領より小さかった頃のバロン親子愛感じる赤ちゃん時代のショットもPeopleによると、バロンは入学以来ニューヨーク大学の