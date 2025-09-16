田辺桃子、横田真悠、林芽亜里がトリプル主演する10月2日スタートのドラマ『推しの殺人』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週木曜23時59分）の主要追加キャストとして、曽田陵介、なえなの、坪倉由幸、トラウデン直美、テイ龍進、水間ロン、中村公隆、田村健太郎の出演が発表された。併せて、本編映像初解禁となるPR映像も公開された。【写真】曽田陵介＆なえなの＆坪倉由幸＆トラウデン直美ら『推しの殺人』追加キャスト＜フォト