◆大相撲秋場所３日目（１６日、両国国技館）８場所ぶりに幕内復帰した東前頭１６枚目・友風（中村）が東１１枚目・翔猿（追手風）を押し出して２勝目を挙げた。激しい相撲だった。友風の必勝プランは「けたぐりを注意して懐に入れないこと」だった。立ち合いから細かい突っ張りで攻めて、アクセントで頭を抑えてのはたき込みを入れた。再び突き放して翔猿を押し出した。土俵際では「友風の右手と翔猿の右足のかかと」で物言い