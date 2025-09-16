韓国大統領室は韓米関税交渉と関連し企業に不利な合意は受け入れられないという立場を明らかにした。大統領室高位関係者は16日に記者らと会い、「期限に追われるからと韓国企業に大きな損害が出かねない合意案に署名することはできない」と話した。彼は「特定国との交渉がこのように長期間膠着する経験は初めてでとても難しい」としながらも、「早期妥結を目標にするが、国益に甚大な悪影響を与えることはできない」と強調した。同