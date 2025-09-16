¤«¤¬¤ï¥Þ¥é¥½¥óPR¥µ¥Ýー¥¿ーÂâ¤Î·ëÀ®¼°¡Ê2025Ç¯1·î¡Ë ¹áÀî¸©¤¬16ÆüÀµ¸á¤«¤éÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¤«¤¬¤ï¥Þ¥é¥½¥ó2026¡×¤Î¹áÀî¸©Ì±Í¥ÀèÏÈ¤¬¸á¸å1»þ36Ê¬¤ËÄê°÷¤ËÃ£¤·¡¢¿½¹þ¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¤«¤¬¤ï¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ï2026Ç¯3·î¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¹¡£»²²Ã¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï¡Ö¹áÀî¸©Ì±Í¥ÀèÏÈ¡×¤ä¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÏÈ¡×¡¢¡Ö°ìÈÌÏÈ¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢Äê°÷¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ1Ëü¿Í¤Ç¤¹¡£ 16ÆüÀµ¸á¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¹á