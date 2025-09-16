¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Ç23Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¼ã¼ê¤ÎÅÐÎµÌç¡ÖPG1Âè12²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëº´²ì»ÙÉô¤ÎÄê¾¾Í¦¼ù¤éPRÂâ¤¬16Æü¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÀ¾ÉôÁí¶É¤òË¬¤ì¤¿¡£¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë²þ¾Î¸å¡¢ÅöÃÏ½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜ¶¥Áö¤ËÅìÀ¾52¿Í¤Î¿·±Ô¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£½éÆü12R¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Ë¤Ï1¹æÄú¤«¤éµÈÅÄÍµÊ¿¡¢Ëö±ÊÏÂÌé¡¢°æ¾åÃéÀ¯¡¢¿·³«¹Ò¡¢Äê¾¾¡¢ÃæÂ¼Æü¸þ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¦¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï75²¯±ß¡£¾ìÆâ¤Ç¤Ï½éÆü¤ËÊöÎµÂÀ¡¢»³¸ý¹ä¡¢´äºêË§Èþ¤Î